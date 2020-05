Covid-19: Brasil já tem mais de 59 mil curados da doença

De acordo com o Ministério da Saúde, 59.297 se recuperaram.

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (8), o mais novo balanço do coronavírus no Brasil. Um dos dados divulgados pelo governo chamou a atenção: Já são mais de 59 mil curados da Covid-19 no país.





De acordo com a Pasta, o total de pacientes recuperados até o momento está em 59.297. Nesta quinta, o dado estava em 51.370 pessoas. Com isso, 3.980 pessoas ficaram curadas da doença em 24 horas.





Ainda segundo o governo, o total de casos confirmados da doença aumentou 10.222 em 24 horas.





Veja os dados da Covid-19 no Brasil:





Casos confirmados – 145.328

Mortes pela doença – 9.897

Pacientes recuperados – 59.297





Com informações do portal Pleno News