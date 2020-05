Em live, Bolsonaro diz que não aumentará impostos

“Nós não queremos aumentar impostos porque isso sempre foi uma política nossa do governo”, diz Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou, nesta quinta-feira (7), à sua equipe econômica pelos esforços para reduzir a taxa Selic.





Em live no Facebook, Bolsonaro disse que, com a redução dos juros, a União economizará em torno de R$ 200 bilhões.





O presidente também enfatizou que seu governo não tem planos para aumentar impostos:





“O combustível: o preço tá lá embaixo, muito bom, né, mas tem um setor que tá sendo prejudicado, o sucroalcooleiro, do pessoal do etanol. Alguém quer que nós aumentemos a Cide, que logicamente compete ao poder Executivo, e nós não queremos aumentar impostos porque isso sempre foi uma política nossa do governo.”





A transmissão, no entanto, logo teve de ser interrompida por conta de falhas na internet do Palácio da Alvorada, em Brasília.





(Renovamídia)