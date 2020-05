Policial filmado asfixiando George Floyd é preso nos EUA

A morte de George Floyd provocou distúrbios violentos na cidade e em outros locais do país.

Dias atrás, Derek Chauvin foi demitido da Polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos, após ser flagrado com o joelho sobre o pescoço de George Floyd.





Nesta sexta-feira (29), o policial foi preso e responderá¹ por homicídio culposo — sem intenção de matar — e assassinato em terceiro grau, isto é, quando é considerado que o responsável pela morte atuou de forma irresponsável ou imprudente.





Outros três policiais estão sob investigação.





Floyd morreu posteriormente em um hospital após ser detido. A morte do homem provocou distúrbios violentos na cidade e em outros locais do país.





De acordo com um funcionário municipal e o dono de um bar ouvidos pelo “USA Today”, Floyd e Chauvin se conheciam antes do dia em que o primeiro foi detido pelo segundo: eles teriam trabalhado juntos em um bar no passado.





O procurador-geral dos EUA, William Barr, afirmou, também nesta sexta-feira, que o Departamento de Justiça está “avançando rapidamente” em sua investigação sobre o caso de Floyd.





(Renovamídia)