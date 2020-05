Prefeito de Moraújo indica pessoas que não precisam de vale-gás para receber auxílio

O prefeito de Moraújo, Carlos Áquila, resolveu indicar para receber o valé-gás do Governo do Estado pessoas do município que não precisam do auxílio. Por exemplo Maria Ociania Sampaio Cunha, do distrito de Goiana.





Ela e a família possuem casa própria, carro e moto na garagem, são proprietários da maior quinta de cajueiros do distrito e, recentemente, venderam um terreno no valor de mais de R$ 100 mil para uma empresa de minérios.





Se não bastasse tudo isso, Maria Ociania é irmã do vereador e ex-presidente da Câmara de Moraújo, Francisco Vandivan de Sampaio (PDT).





Em tempo





Alem da irmã do vereador, estão na mesma relação daquele distrito uma técnica de enfermagem, uma professora, uma autônoma esposa de comerciante — todas tidas e conhecidas como pessoas de posse e sem necessidade do beneficio que é destinado a famílias carentes.





Fonte: CN7