PRF - Operação Tamoio - prende 3 indivíduos por tráfico de drogas em Ubajara (VÍDEO)

Policiais Rodoviários Federais apreenderam 12,5 quilos de substância análoga a maconha no município de Ubajara(CE) . A ação aconteceu na noite deste sábado (30), durante fiscalização da Operação Tamoio.





A equipe fiscalizava por volta das 23h, na altura do quilômetro 333, da rodovia BR 222, quando deu ordem de parada a um veículo Chevrolet/Onix, com 03 ocupantes. Foi realizada uma fiscalização minuciosa no veículo e encontrado 12 tabletes totalizando 12,5 quilos de substância análoga a maconha no interior das portas.





Aos policiais, o condutor e os ocupantes do veículo informaram que foram buscar a droga em uma cidade no estado do Maranhão e estavam levando para Fortaleza.





Diante das circunstâncias, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Tianguá/CE, para os procedimentos cabíveis.









Operação Tamoio





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou em todo o Brasil, a partir de quinta-feira (28), a Operação Tamoio. O objetivo é o enfrentamento à criminalidade, tendo as ações reorientadas por meio de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF. A proposta é intensificar o enfrentamento qualificado à criminalidade e prover informação e conhecimento para maior eficiência na segurança pública .





TAMOIO – O nome Tamoio vem do Tupi Guarani TAMUÍA, que significa o avô, o antepassado. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança de tribos indígenas firmada com o objetivo de combater os portugueses e outras tribos que os apoiavam. A referência é em relação à aliança dos grupos especializados da PRF unidos nessa operação.





