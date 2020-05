GRENDENE - Nova previsão para retorno ao trabalho e prorrogação do Banco de Horas em Sobral

A Grendene informa que, em atendimento às orientações governamentais em relação a Covid19, continuará com suas atividades de produção de calçados suspensas, na unidade de Sobral, até 07/06 com previsão de retorno no dia 08/06.





Com a restrição de retorno ao trabalho, o regime de Banco de Horas será novamente aplicado.





A retomada ocorrerá de forma gradual, com horários reduzidos e turmas divididas em escalas. A data de retorno ao trabalho deve ser vista no site oficial www.grendene.com.br a partir de sexta feira dia 05/06. O plantão tira dúvida permanece disponível pelo Whatsapp (88) 9 9332-31-09.





A Grendene tem seguido as orientações dos órgãos governamentais e reforça que o isolamento social é uma medida necessária no controle da disseminação da Covid19. Faça também a sua parte.