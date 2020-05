Recuperados da Covid-19 no mundo chegam a 2 milhões

Brasil teve crescimento do número de livres da doença nas últimas semanas e já é o quinto com mais curados.





A esperança em uma recuperação da normalidade diante da pandemia de Covid-19 ganhou um reforço com uma boa notícia que chegou no fim da sexta-feira (22).





O número de curados da doença no mundo alcançou a marca de 2 milhões de pessoas. O levantamento é da universidade americana Johns Hopkins, que monitora os dados da pandemia.





Na primeira colocação entre os países com a maior quantidade de recuperados aparece justamente os Estados Unidos que alcançou os 350 mil curados na sexta.





Na sequência, aparecem três países europeus, a Alemanha, com 159,3 mil, a Espanha, com 150,3 mil e a Itália, com 136,7 mil.





O Brasil, por sua vez, viu crescer o número de curados nas últimas semanas e já ocupa a quinta colocação entre os países com o maior número de pessoas livres da Covid-19, com 135,4 mil.





(Pleno News)