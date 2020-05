Soldado do Exército morre em confronto contra traficantes

Um soldado do Exército foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (1°) no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), fronteiriço com Colômbia e Venezuela. A cidade está a 850 km a oeste de Manaus.





Segundo a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, o confronto ocorreu por volta das 18h, em área próxima à ilha das Flores, local estratégico para o controle do tráfego fluvial de toda a região, conhecida como Cabeça do Cachorro, de tamanho comparável ao da Inglaterra.





O militar morto, cujo nome não foi revelado, participava da Operação Rio Negro, contra narcotráfico e crimes ambientais, segundo o Exército.





Em reação, a PM informou ter prendido um homem em São Gabriel com R$ 27 mil, duas armas de fogo e uma quantidade não especificada de maconha. A polícia não explicou a relação com o confronto.





A ilha das Flores está dentro da Terra Indígena Alto Rio Negro. O Exército mantém uma base de fiscalização no local -todas as embarcações são obrigadas a parar e são inspecionadas pelos militares. Há também uma comunidade indígena no local.





Ainda que em volume menor do que o rio Solimões e de difícil navegação, o rio Negro é rota de cocaína e de maconha produzida na Colômbia. A droga é levada até Manaus, de onde é redistribuída, principalmente para o Norte e Nordeste.





(Folhapress)