China cometeu erro terrível e não quer admitir, diz Trump

Trump destacou que a China tentou culpar soldados dos EUA pela pandemia de coronavírus.





Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, concedeu, neste domingo (3), uma explosiva entrevista à emissora Fox News.





Após tecer duras críticas sobre a forma como a Organização Mundial da Saúde (OMS) está se comportando durante a pandemia de coronavírus, Trump recebeu o seguinte questionamento:





“Existem evidências suficientes de que a China enganou a comunidade global sobre esse coronavírus? Caso a resposta seja sim, como devemos responder?”





O chefe da Casa Branca foi enfático na resposta:





“Não se esqueça, a China tentou culpar alguns de nossos soldados [pela pandemia de coronavírus].”





Logo após, ainda de acordo com Trump, Pequim tentou culpar a Europa, já que a Itália segue sofrendo bastante com os efeitos do vírus.





O presidente norte-americano disse ainda que o regime comunista cometeu um “erro horrível e não quere admitir”.





No último domingo (3), o chanceler dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que há uma “enorme quantidade de provas” de que a pandemia teve origem no Instituto de Virologia de Wuhan.





“Há uma enorme quantidade de provas de que foi ali que começou”, disse Pompeo.





Fonte: Renovamidia