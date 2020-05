SOLIDARIEDADE: DONA ROSILENE PRECISA DE AJUDAR!

Dona Maria Rosilene do Monte está necessitando com urgência da nossa ajuda!

Dona Rosilene deu entrada no HRN às sete horas da manhã deste sábado com fortes dores na barriga, a mesma foi medicada e foi diagnosticado um estrangulamento do apendicite. A paciente se submeteu a um procedimento cirúrgico, onde os médicos colocaram na paciente uma bolsa de colostomia.





A bolsa será retirada para a realização de uma nova cirurgia. O procedimento cirúrgico custa R$ 5 mil, mas Dona Rosilene não tem condições financeiras de custear a cirurgia e pede ajuda aos internautas.





BANCO DO BRASIL





CONTA POUPANÇA





AGÊNCIA 2594-1





CONTA 18037-8





JOSÉ ARMANDO DE SOUSA





"E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos" - Gálatas 6:9