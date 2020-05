“O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total.”, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro afirmo que aplicar medidas de isolamento total da população, conforme alguns estados e municípios tem feito, é uma “tirania”.





Através do twitter, o presidente afirmou:





“O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total.”





Bolsonaro compartilhou um vídeo de ontem com uma declaração do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.





O Ministro afirma em vídeo:





“Desde o início dessa pandemia no Brasil, o presidente Bolsonaro sempre teve a preocupação de poder equilibrar as ações e os cuidados na área da saúde com as ações na área econômica, e principalmente se preocupou com uma rede de proteção que pega os vulneráveis, os que têm contrato de trabalho e a condição de que o país pudesse enfrentar com equilíbrio, bom senso e racionalidade. O presidente deu à área da saúde todas as condições para que o SUS se fortalecesse, para que os hospitais pudessem se equipar. O apoio foi dado a governadores e prefeitos.”





(R.Curitiba)