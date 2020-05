SUSPEITO DE MATAR O IRMÃO A FACADAS É PRESO PELA PM EM TIANGUÁ

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar em Tianguá, suspeito de haver matado a golpes de faca o irmão de 39 anos. O caso aconteceu por volta das 21h00 da quarta (20), na Rua Josafá Batista, bairro Rodoviária. Ao Ibiapaba 24 horas, a PM informou que o crime ocorreu em razão de uma discussão entre os dois irmãos. A vítima identificada como Manoel Luis Batista, foi atingido na altura do tórax. Ele ainda foi socorrido pela equipe do Resgate ao hospital do município, mas infelizmente não resistiu e morreu.





O suspeito foi identificado como DEUSIMAR BATISTA DO NASCIMENTO, mais conhecido pelo apelido de “Mussum”, com antecedentes por roubo de veículo e furto. Ainda de acordo com a Polícia ele tentou fugir mas foi preso momentos depois por uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento nas imediações. Deusimar foi encaminhado a Delegacia e autuado por crime de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)