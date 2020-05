PT entra com pedido de impeachment de Jair Bolsonaro

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, anunciou nas redes sociais que o Partido dos Trabalhadores e outros seis partidos de esquerda, entraram nesta quinta (21) com um pedido de impeachment do presidente eleito Jair Bolsonaro.





Havia uma discussão se o PT participaria do pedido coletivo de impeachment do presidente, mas o embate entre os partidos de esquerda parece ter se resolvido e eles estão aparentemente unidos no objetivo de derrubar o presidente.





“Hoje entraremos com o primeiro pedido coletivo de impeachment do Bolsonaro. São mais de 400 entidades, juristas, personalidades e 7 partidos políticos. Bolsonaro precisa ser impedido, seu governo está levando o Brasil e a maioria do povo para uma tragédia”, afirmou.