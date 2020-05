TREMOR DE TERRA É REGISTRADO NO DISTRITO DE JORDÃO!

Um tremor de terra foi registrado na noite desta terça-feira, 05, na região do Rosário, em Jordão, no município de Sobral, Ceará. Segundo informações de moradores, o fato aconteceu por volta das 22h00min. Um grande estrondo seguido de um tremor foi sentido pelos moradores. Ainda segundo relatos dos moradores, o tremor deixou a população local assustada. Felizmente nenhuma pessoa ficou ferida.





Vale ressaltar que as atividades sísmicas, também chamadas de tremor de terra e principalmente os terremoto são definidas pela movimentação que ocorre no núcleo da terra. As ondas de força resultantes dessa movimentação são transmitidas as demais camadas da terra, chegando às placas tectônicas, em alguns casos podendo atingir a superfície. Além disso, essas atividades podem acontecer nas profundezas do oceano, dando origem as tsunamis, que são formadas pela propagação das ondas de choque pelo mar.





Entre o tremor de terra e o terremoto existem algumas semelhanças e algumas diferenças. As duas atividades são formadas por um fenômeno de vibração brusca e passageira, seja ocasionado pela movimentação no núcleo da terra, movimento das placas tectônicas, atividades vulcânicas e deslocamento de gases do centro da terra ou até mesmo pela acomodação de terra, ou seja, em termos simplificados, o sismo é a ocorrência de uma fratura subterrânea. Uma das diferenças é que o tremor de terra é menos perigoso, não causa tanta destruição, já a o terremoto pode causar muita destruição e até mortes.





Nesse caso de do interior de sobral, o que pode ter acontecido, foi uma acomodação de terra, ou a vibração sentida na região ocasionada por um terremoto entre duas placas, sendo assim, um tremor de terra, por ser considerado menos perigosos. Vale ressaltar ainda, que no Brasil a ocorrência de terremos, movimentação de terra que pode causar muita destruição, é quase impossível de acontecer, isso porque, o Brasil está situado no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana.





Sendo assim, o que foi sentido por moradores na região de sobral na noite desta terça, foi um tremor de terra (abalo sísmico), provavelmente por acomodação de terras ou vibração ocasionada por um grande terremoto ocorrido em outros países, como Bolívia, Chile ou Peru, países próximos ao Brasil propícios a ocorrências de terremotos destruidores.





(Professor Carlos Pereira)