Pandemia da bala: atos criminosos de facções se espalham por cidades de várias regiões do interior cearense

As ações violentas de facções criminosas que atuam no Ceará avançam da Capital e sua região metropolitana para cidades do interior do estado. Nas últimas 24 horas foram registrados diversos ataques de bandidos em Municípios das regiões Litoral Leste, Maciço de Baturité, Zona Norte e no Vale do Jaguaribe.





Em Sobral (a 224Km de Fortaleza), na região Norte do estado, moradores do bairro Nova Caiçara denunciam estarem sendo ameaçados e expulsos de suas residências do bandidos que seriam integrantes de uma facção criminosa responsável por diversos crimes de homicídio naquela comunidade. O último caso ocorreu na segunda-feira (4), quando um ex-presidiário identificado como Antînio Duarte dos Anjos, conhecido por “Falcão”. Foi morto a facadas.





Na localidade de Coquinho, na zona rural do Município de Aratuba, na região do Maciço de Baturité (a 122Km de Fortaleza), uma facção criminosa implantou o terror nos moradores. No fim de semana, os bandidos invadiram uma casa e mataram uma jovem, mãe de três filhos, em um provável caso de “acerto de contas”. A vítima, identificada apenas por Carla, foi executada a tiros na presença das crianças.





Nesta terça-feira (5), os bandidos voltaram ao lugar e ordenaram a expulsão de vários moradores. Famílias inteiras tiveram que abandonar suas casas e a mudança teve que ser feita com a presença da Polícia Militar.





Mais violência





Em Ibicuitinga, no Vale do Jaguaribe (a 190Km de Fortaleza), bandidos de uma facção criminosa que seria baseada na cidade de Morada Nova, invadiram o Município e fizeram ameaças à população. Em seguida, foram até a sede da Câmara Municipal e picharam muros com frases de ameaças e símbolo da facção Guardiões do Estado (GDE).





Em Beberibe, no Litoral Leste do estado (a 74Km da Capital), criminosos estão espalhando o terror entre os moradores da localidade de Vila Monteiro, localizada entre a sede do Município e a Praia do Morro Branco. Os crimes de morte aumentaram na região em meio à disputa entre as facções e traficantes de drogas.





(Fernando Ribeiro)