“Tudo tem sua hora”, diz General Heleno sobre resposta a altura contra Celso de Mello

Co nforme noticiamos, o Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Celso de Mello, determinou a oitiva dos generais militares do governo Bolson aro sobre o caso Sergio Moro.





No despacho, o Ministro determinou que os generais fossem ouvidos em um prazo máximo de 5 dias e caso não prestassem depoimento, seriam conduzidos coercitivamente por agentes da Polícia Federal.





Em resposta, o Clube Militar emitiu uma dura nota contra o Ministro, porém até o momento, o General Heleno não haviam se manifestado diretamente sobre o caso.





Indagado nas redes sociais, se responderia à altura a atitude do Ministro, Heleno afirmou: “Tudo tem sua hora.”

(R. Curitiba)