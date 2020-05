UNINTA e Faculdade UNINTA Sobral iniciam inscrições para o Processo Seletivo Unificado 2020.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) e a Faculdade Uninta Sobral divulgam os editais e as inscrições do Processo Seletivo Unificado 2020.2. Nesta edição, os candidatos poderão se inscrever em só processo para as duas instituições, tendo assim mais opções para iniciar a graduação. As formas de ingresso são: Vestibular, Aproveitamento da Nota do ENEM, Transferidos e Graduados. As inscrições devem ser feitas no site https://vestibularesemsobral.com.br/ ou nos sites de cada instituição.





Neste Processo Seletivo, candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o terceiro ano em escola pública têm direito à isenção da taxa de inscrição (exceto Medicina). Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo Whatsapp (88) 9 9224-6265.









Indicação Premiada





Ao se inscrever utilizando o código AIAMIS10, o candidato ganha automaticamente 20% de desconto na sua taxa de inscrição. Após a inscrição, o participante pode gerar códigos de desconto para seus amigos no site https://uninta.edu.br/site/indicacao-premiada-uninta /, compartilhando em suas redes sociais ou WhatsApp. Cada amigo que utilizar seu código terá também 20% de desconto para efetuar sua inscrição e, após matriculado, contará como descontos na mensalidade do indicante, de acordo com o regulamento. Válido para todos os cursos, exceto Medicina.









Saiba mais sobre as formas de ingresso:





Vestibular Tradicional





O processo é composto por avaliação objetiva, com questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição para esta modalidade custa R$ 50,00 (com possibilidade de desconto utilizando o código promocional). O candidato somente terá sua inscrição confirmada após o pagamento da taxa ou isenção social. As inscrições deverão ser realizadas até 30 de junho.









Nota do ENEM





O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. A taxa de inscrição custa R$50,00 (com possibilidade de desconto utilizando o código promocional). As inscrições deverão ser realizadas até 29 de junho.









Transferidos e Graduados





A seleção consiste em uma análise documental com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A taxa de inscrição custa R$50,00 (com possibilidade de desconto utilizando o código promocional). As inscrições deverão ser realizadas até 14 de julho.