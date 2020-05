Pandemia da bala: casal de jovens é fuzilado dentro de um salão de beleza em Maranguape

Uma adolescente de 14 anos e de um jovem de 19 podem ter sido as mais recentes vítimas da guerra de facções na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na tarde desta quarta-feira (6), os dois foram executados sumariamente dentro de um salão de beleza. O duplo homicídio aconteceu no Municíoio de Maranguape (a 27Km da Capital).





De acordo com os registros da Polícia, no início da tarde de ontem, Josué Ramos de Almendra, 19 anos, e a estudante Vitória Tatyra Aragão da Silva, 14 estavam dentro de um salão de beleza localizado na Rua Nilo Campelo, no bairro Novo Parque Iracema, quando foram atacados pelos assassinos.





Os dois jovens foram mortos a tiros por dois suspeitos, que chegaram ao local em uma motocicleta. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Josué Ramos tinha passagens pela Polícia por posse de drogas.





Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o local, onde colheu indícios que auxiliarão os trabalhos policiais. Equipes das Polícias Civil e Militar estão fazem buscas com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.





Mais crimes





Também na tarde desta quarta-feira (6), um jovem, ainda não identificado, foi morto a tiros, no bairro Boa Vista. Ele caminhava pelas proximidades da Arena Castelão, quando foi surpreendido por dois homens numa moto. O garupeiro se aproximou e disparou vários tiros de pistola. A vítima morreu no local.





Em Sobral, na Região Norte do estado (a 224Km de Fortaleza), morreu, ontem (6), o jovem Francisco José Alves, 21 anos, que estava hospitalizado após sofrer um atentado a tiros. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (5), no Distrito de Aracatiaçu.





Em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, outro jovem, de 23 anos, faleceu num dos leitos do Hospital Regional horas após ter sido baleado. O crime aconteceu no bairro Timbaúbas, onde Ivan da Silva dos Santos morava.





No bairro Jardim do Oásis, na cidade de Iguatu, no Centro-Sul do estado, um homem foi morto a tiros, na noite de ontem (6). Na tentativa de fugir dos criminosos, ele invadiu residências, mas foi perseguido e acabou morto no telhado de uma casa, ficando dependurado no teto.





