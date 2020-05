Homem tenta fugir de criminosos, mas acaba morto a tiros e o corpo fica dependurado no telhado de uma residência

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite desta quarta-feira (6), após ser atingido por vários tiros. O crime de morte ocorreu na periferia da cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do estado (a 377Km de Fortaleza) . Na tentativa de se salvar, a vítima invadiu residências e saiu pulando muro e subiu no telhado de uma das casas, mas mesmo assim não escapou da ação dos criminosos.





Com vários tiros nas costas o homem morreu dependurado no tento de uma das residências por ele invadida e pelos assassinos. Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, no bairro Jardim Oásis, os policiais se depararam com a cena inusitada: o cadáver pendendo no telhado da residência. Os moradores, apavorados, fugiram dos tiros, abandonando as residências, temendo as balas perdidas.





A Polícia de Iguatu não revelou, ainda, a identidade do morto. Contudo, deu início às investigações em busca de pistas dos criminosos. O assassinato pode estar ligado à guerra de facções que avança da Grande Fortaleza para as cidades do interior cearense.





(Fernando Ribeiro)