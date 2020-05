Bolsonaro alerta STF que Brasil caminha para grave crise social

“Temos que nos preocupar com vida, sim, mas também com empregos”, diz Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu ajuda ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reduzir as medidas restritivas impostas pela pandemia do novo coronavírus.





O pedido aconteceu em reunião surpresa com o presidente do STF, Dias Toffoli. Bolsonaro estava cercado por empresários e ministros do governo.





De acordo com Bolsonaro, o Brasil está caminhando para uma grave crise social por causa da forte desaceleração da atividade econômica.





O presidente chegou a alertar para riscos de saques e distúrbios sociais violentos, e acrescentou:





“Temos que nos preocupar com vida, sim, mas também com empregos. Porque emprego é vida. Um país onde a economia não anda, a expectativa de vida vai lá para baixo.”





“Todos nós seremos esmagados por isso daí”, alertou Bolsonaro, falando das consequências econômicas do amplo isolamento social adotado por perfeitos e governadores.





