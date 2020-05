URGENTE: Camilo anuncia início da reabertura do comércio a partir de segunda-feira

Detalhes serão divulgados até quinta-feira. Governador afirma que haverá critérios e retomada será feita com muita responsabilidade.

O governador Camilo Santana (PT) anunciou em live nesta terça-feira, 26, que a partir de segunda-feira, 1º, haverá o inicio gradativo da reabertura do comércio no Ceará. Detalhes do plano econômico serão divulgados até quinta-feira, 28. A retomada será em fases e com cuidados.





De acordo com o governador, o plano de retomada foi decidido hoje em reunião com equipe de economia e saúde. As orientações serão aplicadas de forma diferente para cada região, de acordo com os índices de incidência da Covid-19. "Deverá ser apresentado amanhã ou quinta-feira. Vamos apresentar os critérios estabelecidos para o inicio da abertura, com muita responsabilidade", afirmou.

280 mil testes rápidos





Ainda segundo Camilo, nesta semana será inciada a distribuição de 280 mil testes rápidos para todos os municípios do Ceará, para auxiliar na identificação dos casos da covid-19 no Estado. "Essa tem sido uma luta diária: ampliar a rede de saúde, atender, implantar os protocolos, permitir que a população tenha um atendimento inclusive regionalizado", afirmou.





Além dos testes, todas as regiões do Ceará estão recebendo novos leitos hospitalares e de UTI. "Já chegamos a mais de 2.371 leitos exclusivos para covid-19", afirmou o governador.





Fonte: O Povo

Foto Fábio Lima