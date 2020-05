Covid-19: Senado autoriza SUS a usar leitos privados

Projeto de lei que libera o uso de vagas em hospitais privados pelo poder público foi aprovado nesta terça.

Nesta terça-feira (26), o Senado aprovou um projeto de lei que libera a utilização compulsória, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de leitos de UTI em hospitais privados. As vagas serão destinadas ao atendimento de pacientes com Covid-19 ou com Síndrome Aguda Respiratória Grave.





A proposta foi aprovada por 76 senadores e estabelece que tantos hospitais públicos quanto privados deverão informar todo dia o total de leitos disponíveis nas unidades. Caso a taxa ocupação de leitos nos hospitais privados esteja abaixo dos 85%, o poder público poderá solicitar as vagas. A medida vale apenas para leitos ociosos e destinados a pacientes com Covid-19.





Antes, no entanto, será necessária uma negociação com chamamento público, definindo o prazo em que os leitos serão utilizados e qual o valor da indenização pago pelas vagas, baseado em uma cotação prévia de preços de mercado.





O texto agora seguirá para análise da Câmara dos Deputados.





(Pleno News)