Violência deixou 9 mulheres mortas no fim de semana no Ceará e no ano já são 124 assassinatos

Subiu para 124 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020. Somente no último fim de semana as autoridades fizeram o registro de mais nove casos. Foram três crimes em Fortaleza e outros seis no interior. Entre as vítimas, uma mãe e suas duas filhas e uma jovem que estava grávida.





Em Fortaleza, uma mulher de 39 anos e suas duas filhas, de sete e 11 anos, foram mortas a pauladas e facadas, além de terem sido asfixiadas com gás de cozinha. O brutal assassinato aconteceu em família. O autor do crime é o marido e pai das vítimas.





A dona de casa Josélia Nunes Moura dos Santos, 39 anos, e as filhas, Clara Mayelle Nunes Moura dos Santos, 11; e Yonara Antonelle Nunes Moura dos Santos, 7, foram assassinadas dentro de casa, no bairro Messejana. O autor do crime, Antônio Humberto dos Santos, foi preso em flagrante após passar quase dois dias escondido em uma casa abandonada a cerca de 200 metros do local do triplo assassinato.





Na zona rural do Município de Lavras da Mangabeira (a 434Km de Fortaleza), a aposentada Luíza Antônia Bezerra, 79 anos, foi morta por um travesti que invadiu sua casa para roubá-la. A idosa acabou sendo estrangulada. O autor do latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso.





No Município de Quixadá, no Sertão Central do Ceará (a 154Km da Capital), um tiroteio ocorrido na noite do último sábado (2), deixou uma mulher morta e dois homens baleados. O crime aconteceu na localidade de Barra do Feijão, na zona rural. Uma jovem grávida, identificada apenas por Tatiane, residente em Ibicuitinga, foi atingida por vários tiros e morreu no local. Os feridos foram socorridos para o hospital daquela cidade.





Mais crimes





Em Acopiara, na região Centro-Sul do estado (340Kmde Fortaleza), a Polícia investiga um triplo assassinato em que três pessoas de uma mesma família (pai, mãe e filha) foram mortos, a tiros, dentro de casa, na noite do último sábado (2). O crime aconteceu no Sítio Panelas, na zona rural. A professora Maria de Fátima Silva, 50 anos; e sua filha, Graciele da Silva Araújo, 25, foram mortas junto com o produtor rural Antônio de Ó Araújo, esposo de Fátima e pai da jovem Graciele.





Na cidade de Aratuba, na região do Maciço de Baturité, uma jovem foi assassinada na noite deste domingo (3).





E no começo da madrugada de hoje (4), o corpo de uma mulher, com sinais de violência, foi encontrado nas margens da rodovia que liga a sede do Município de Sobral ao Distrito de Jordão. Havia várias lesões na cabeça da vítima.





(Fernando Ribeiro)