Mike Pompeo diz que EUA têm provas que China criou Covid

Secretário de Estado americano também afirmou que o país asiático não é transparente com informações.

– Posso dizer que há uma quantidade significativa de provas de que isso veio de um laboratório em Wuhan – disse ele à emissora ABC News.





Durante a conversa, Pompeo também chegou a dizer “que os melhores especialistas parecem pensar que (o coronavírus) foi fabricado pelo homem”, em fala que seguiu o mesmo tom já adotado pelo presidente Donald Trump.





Outro ponto levantado pelo secretário foi a falta de transparência da China com as informações relativas à pandemia. Segundo ele, os cientistas precisam ter acesso ao país asiático para descobrir o que, de fato, aconteceu.





– O Partido Comunista Chinês segue bloqueando o acesso ao mundo ocidental, aos melhores cientistas do mundo, para averiguar o que aconteceu, exatamente. Precisamos entrar ali. Não temos as amostras do vírus que precisamos – completou.





(Pleno News)