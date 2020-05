VIOLÊNCIA: JOVEM MORRE APÓS SER GRAVEMENTE FERIDO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um jovem de 19 anos morreu após ser gravemente ferido durante uma discussão na zona rural de Viçosa do Ceará. De acordo com a PM, o caso aconteceu por volta das 23h00 da sexta (29) na localidade de Campo Redondo. A vítima identificada como José dos Santos Félix, que residia na localidade de Brejinho, ainda foi socorrida ao hospital com lesões na altura da cabeça, mas não resistiu e morreu.





A Policia realiza diligências na manhã deste sábado, no intuito de identificar e prender os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)