BASE DO SAMU É INAUGURADA EM UBAJARA

A Base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Ubajara começou a funcionar na sexta (28/05). O serviço funcionará 24 horas por dia com equipes formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que prestam o socorro em qualquer lugar, seja em residências, locais de trabalho ou vias públicas, após chamada gratuita, feita através do 192.





Na implantação do Samu, o Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, responde pela operacionalização do serviço, desde o treinamento dos profissionais, passando pelo pagamento dos salários até a gestão do serviço. O Ministério da Saúde participa com a liberação das ambulâncias e os municípios cedem o prédio ou instalações para o funcionamento do Samu Ceará 192.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível.





(Ibiapaba 24 horas)