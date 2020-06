Abraham Weintraub anuncia saída do Ministério da Educação

“Agradeço a todos de coração, em especial ao Presidente Jair Bolsonaro”, disse Weintraub.



O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou, nesta quinta-feira (18), em vídeo publicado nas redes sociais, que deixará o cargo.



No vídeo Weintraub aparece ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro.



“Patriota que defende os valores que eu sempre acreditei”, disse Weintraub a Bolsonaro, agradecendo a oportunidade de ter feito parte do governo.



O nome do substituto não foi informado. Weintraub permanecerá no cargo pelos próximos dias para ajudar na transição.



Weintraub assumiu o cargo em abril de 2019, após a saída de Ricardo Vélez Rodríguez, e permaneceu no posto por 14 meses.



“Agradeço a todos de coração, em especial ao Presidente Jair Bolsonaro. O melhor Presidente do Brasil! LIBERDADE!”, escreveu Weintraub ao compartilhar o vídeo. Confira abaixo.