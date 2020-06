Ação solidária de policiais rodoviários federais arrecada 1,2 tonelada de alimentos no Ceará

Uma campanha de solidariedade movimentou policiais rodoviários federais por todo o Ceará nos últimos dias. Foram arrecadadas doações que beneficiaram 87 famílias carentes e também o movimento Quentinha Amiga em Pacajus (CE). Ao todo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) arrecadaram 1,2 toneladas de alimentos.





A campanha percorreu os grupos e redes sociais dos servidores da PRF, convocando cada um a tomar uma atitude simples, mas que poderia ajudar muitas pessoas: doar uma pequena quantidade em dinheiro. Em uma semana, os agentes arrecadaram o suficiente para realizar a doação.





Foram beneficiadas 75 famílias na comunidade do Jabuti, que fica em Itaitinga (CE), às margens da rodovia BR-116, e 12 famílias que vivem nas proximidades da Unidade Operacional da PRF em Chorozinho (CE). Além das famílias, o movimento Quentinha Amiga que distribui refeições para pessoas em situação de risco também recebeu doações dos policiais.





Os servidores do Posto de Saúde do Jabuti foram fundamentais na indicação das famílias que receberam as doações e na organização da atividade de entrega das cestas básicas realizada na Escola Francisco Sales Filho, que forneceu o espaço, cadeiras e sistema de som.





Os materiais foram comprados no mercado Santa Terezinha em Pacajus, que deu 10% de desconto nas compras e forneceu uma máscara facial para cada cesta. Um policial rodoviário federal doou ainda mais 100 máscaras. Sendo um total de 192 máscaras faciais doadas.





Cada cesta foi higienizada antes da distribuição com álcool 70%.

Fonte: Site da PRF