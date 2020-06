DENÚNCIA DO INTERNAUTA - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Internauta do Distrito de Rafael Arruda envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o descumprimento do isolamento social no referido distrito.





Confira a íntegra da denúncia:

"Aqui no Rafael Arruda, Distrito de Sobral, tá maior desordem em questão do isolamento social. As pessoas que estão com teste confirmando de covid19 tão andando nas ruas como se fosse normal, nem ai pras outras pessoas, só ontem eu vir umas 5 pessoas que estão com covid19, andando na rua, botando vida de outras pessoas em risco, e o prefeito não faz nada, pq aqui deveria ter algum guarda municipal pra tenta evitar isso."