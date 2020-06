Formação de qualidade: UNINTA contrata egressos permanentemente

Reconhecida não só pelo Ministério da Educação mas, também, pelo Mercado de Trabalho, a qualidade da formação superior do Centro Universitário Inta - UNINTA é um dos motivos por trás da grande empregabilidade e excelente inserção profissional dos egressos da instituição.





Tendo o UNINTA total confiança na qualidade da formação dos seus acadêmicos, a oferta de oportunidades de emprego e contratações dentro da própria instituição é permanente, tendo seus egressos prioridade nas seleções para vagas de trabalho na mantenedora.





Para se ter um dimensão, hoje, aproximadamente 90% dos preceptores nos campos de estágio dos seus cursos são egressos do UNINTA. Para essa função específica, no atual semestre, a instituição confirmou a contratação de profissionais egressos nas áreas da Saúde e das Humanas. São 55 novos colaboradores no total, dos cursos de Serviço Social, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem e Biomedicina.





As Gestões de Egressos, departamentos específicos dos cursos de graduação do UNINTA, trabalham permanentemente para aumentar a empregabilidade dos seus formandos, contribuindo também com a comunidade. Desta forma, os currículos acadêmicos dos cursos e programas adequam-se permanentemente às demandas do mercado de trabalho, dos próprios acadêmicos e da sociedade.





O Centro Universitário Inta - UNINTA vem formando, desde sua primeira colação de grau, profissionais capacitados para o mercado, contribuindo assim para o desenvolvimento do país, em especial a região norte do estado do Ceará.





A instituição também oferece facilidades, como descontos para cursos de Pós-Graduação aos seus ex-alunos e possibilidade de bolsa de Mestrado a egressos da Saúde, aumentando seu valor no mercado e ampliando suas oportunidades.





Conheça os Egressos Contratados para Preceptoria no Semestre 2020.1





- CURSO DE SERVIÇO SOCIAL – 6 ASSISTENTES SOCIAIS.

- CURSO DE FARMÁCIA– 17 FARMACÊUTICOS.

- CURSO DE FISIOTERAPIA – 19 FISIOTERAPÊUTAS.

- CURSO DE ENFERMAGEM – 10 ENFERMEIROS.

- CURSO DE BIOMEDICINA – 3 BIOMÉDICOS.