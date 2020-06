SOBRAL: MISTÉRIO NO RIO ACARAÚ; VÍDEO

Texto e vídeo enviado por internauta do Blog Sobral 24 horas:





"Ontem caminhando na margem esquerda do rio Acaraú, me deparei com uma cena chocante, milhares de peixes mortos, em um trecho de 100 metros, contei 110 peixes mortos a beira do rio, conversando com ribeirinhos e pescadores, ouvi deles várias indagações sobre a causa dessa matança, isso não é nada usual ali, haja visto que o rio encheu bastante recentemente, e isso contribuiu para a aeração da água,fato que melhora muito qualidade da água, segundo os experimentes pescadores, existe um forte indicativo de algum órgão público ter jogado algum componente químico na água, isso no afã desesperado de conter o avanço do coronavírus. Talvez secretamente, como experiência, mas caso isso realmente tenha acontecido, cometeu-se aí um bárbaro crime ecológico, com a palavra !!! As autoridades e os profissionais da área de pesca e da hidrografia!!"