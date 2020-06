ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NAS PROXIMIDADES DO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Acidente com vítima fatal é registrado no final da manhã deste domingo (28), nas proximidades do residencial Nova Caiçara.





A vítima foi um jovem identificado como Valdy Lopes dos Santos Filho (21). Valdir conduzia uma motocicleta Honda Pop 100.



O outro veículo envolvido no sinistro foi uma moto, o condutor do veículo foi socorrido para o hospital Santa Casa.

Mais detalhes em instantes!