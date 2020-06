Bancos não funcionam nesta quinta e sexta-feira em Sobral

Os bancos de todo o País não vão oferecer atendimento nas agências nesta quinta-feira, 11 de junho, data dedicada a Corpus Christi, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).





A decisão está em linha com o comunicado do Banco Central nº 35.690, de 19 de maio de 2020, que manteve o cronograma de feriados a despeito de mudanças no calendário de algumas localidades em virtude do combate à pandemia do coronavírus.





As agências permanecerão fechadas, conforme a entidade, sem atividades nos sistemas de transferência de reservas (STR), sistema especial de liquidação e de Custódia (Selic) e taxas de câmbio.





Sem atendimento bancário, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências.





DETALHE





Em Sobral, os bancos também não funcionam na sexta-feira, 12 de junho, por conta do Decreto Municipal do prefeito Ivo Gomes (@ivofgomes) que antecipou o feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município, cuja comemoração é feita em 8 de dezembro.





(Sobral em Revista)