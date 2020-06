Vídeo mostra momento em que homem que invadiu sede da Globo se rende

Imagens também mostram a repórter Marina Araújo correndo para longe do suspeito.

Uma gravação mostra o momento em que o homem que invadiu a sede do jornalismo da TV Globo, no Rio de Janeiro, se rende. O ataque aconteceu nesta quarta-feira (10/6).





O suspeito invadiu o prédio, no bairro do Jardim Botânico, e fez a repórter Marina Araújo refém. Ele pedia para falar com a jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, que quando soube do fato, foi ao local para ajudar na negociação.





A polícia foi acionada e, após negociação, o homem se rendeu. Nas imagens, é possível ver Marina, em pânico, correndo para longe do suspeito assim que é libertada. A jornalista presta depoimento nesta tarde. Em nota, a Globo disse que ela passa bem e classificou o autor do ataque como alguém com "distúrbios mentais".





Confira o vídeo:

Fonte: Correio Braziliense