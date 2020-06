Bolsonaro reprova ausência de Camilo em evento da transposição

O governador Camilo Santana recusou convite do presidente Jair Bolsonaro para participar da inauguração de um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco, nesta sexta-feira (26), que traz as águas do Velho Chico até o Ceará.





Bolsonaro chamou o petista para sua primeira visita ao Ceará e afirmou, em transmissão nas redes sociais, que o governo federal “não tem oposição”.





Durante a pandemia de covid-19, Bolsonaro criticou governadores pelas medidas de isolamento social e foi alvo de uma série de críticas – inclusive em cartas assinadas com outros Estados – feitas por Camilo Santana.





Em tempo





Hoje, mas redes sociais, Camilo Santana enfatizou que a obra foi iniciada e tocada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “com o apoio do ex-ministro Ciro Gomes”. Destacou também a continuidade dada por Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB), e Bolsonaro. Camilo agradeceu a todos eles.





(CN7)