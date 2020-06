Caixa divulga calendário para recém-aprovados do auxílio

Nova leva de beneficiários começa a receber o valor a partir do dia 16 de junho.

A Caixa Econômica Federal divulgou neste sábado (13), como serão feitos os saques do auxílio emergencial para os 4,9 milhões de novos beneficiários aprovados na remessa mais recente para recebimento do valor de R$ 600. Segundo o banco estatal, o total de repasses será de R$ 3,2 bilhões.





Para os beneficiários com a poupança social digital da Caixa, o crédito será feito no dia 16 de junho, no caso dos nascidos entre janeiro e junho, e no dia 17 para as pessoas com a data de nascimento entre julho e dezembro.





Caso os beneficiários do programa queiram sacar o valor, o banco divulgou um calendário escalonado que começa no dia 6 de julho e vai até o dia 18 do mesmo mês. Nas datas, o valor será automaticamente repassado para a conta indicada pelo usuário.





Quaisquer dúvidas sobre o programa, ou a situação do benefício, podem ser consultadas pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site da caixa . Confira abaixo as datas para saque da primeira parcela do valor para os recém-aprovados.





Data para saque do auxílio emergencial para recém-aprovados nascidos em:





Janeiro: 6 de julho

Fevereiro: 7 de julho

Março: 8 de julho

Abril: 9 de julho

Maio: 10 de julho

Junho: 11 de julho

Julho: 13 de julho

Agosto: 14 de julho

Setembro: 15 de julho

Outubro: 16 de julho

Novembro: 17 de julho

Dezembro: 18 de julho





(Pleno News)