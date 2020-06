VIOLÊNCIA: Policial militar é morto a tiros em Fortaleza; é o 3º agente assassinado no Ceará em uma semana

Uma ligação da esposa, identificada como 'Amor', foi registrada em uma foto do celular jogado do PM no matagal onde ele morreu.

Um policial militar foi assassinado a tiros ao reagir a uma tentativa de assalto quando voltava de uma operação na madrugada deste sábado (13), no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Em uma semana, este é o 3º PM morto na capital cearense e, desde 21 de abril, já são cinco agentes de segurança assassinados.





De acordo com a Polícia Militar, o 3° Sargento PM Nílton César Vieira Lopes, de 43 anos, lotado no 21° Batalhão estava retornando para casa, quando foi abordado por assaltantes no Parque Betânia. Ele reagiu à ação criminosa e trocou tiros com os homens vindo a ser atingido. Conforme familiares, mesmo baleado ele correu para um matagal e pediu reforço ao Ciops em uma ligação, mas foi alcançado e executado a tiros.





Ligação da esposa após o crime





O aparelho celular foi encontrado na área no momento em que estava recebendo uma chamada. No visor do telefone aparecia a identificação do chamador como "amor". Segundo o amigo da família, o nome faz referência à esposa da vítima, que estava preocupada com a demora do companheiro em retornar para casa.





A Polícia Militar do Ceará lamentou a perda do policial, que havia ingressado na corporação em 4 de agosto de 2003 e desempenhou dedicadamente o seu trabalho em prol da segurança do povo cearense.





As investigações do crime estão a cargo do 12° Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa(DHPP). A polícia faz buscas na região para tentar capturar os autores do homicídio.

(Diário do Nordeste)