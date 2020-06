CORPO SEM CABEÇA É ENCONTRADO NA ZONA RURAL DE MASSAPÊ

Por volta das 10h00 deste sábado (13), a Polícia foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáver na zona rural do Município de Massapê.





No local, os policiais encontraram o corpo de um homem não identificado, sem cabeça e em avançado estado de decomposição.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe. A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.









Detalhe





O corpo apresentava uma tatuagem de um palhaço no abdômen.





Mais detalhe em breve.