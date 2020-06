GRANJA-CE: CONDUTOR E PASSAGEIRO TRANSFERIDOS PARA SOBRAL EM ESTADO AGRAVE APÓS COLISÃO ENTRE PICAPE E CAMINHÃO

A Polícia Militar registrou um grave acidente ocorrido durante a noite desta sexta-feira, 12, na rodovia que liga os municípios de Granja e Martinópole.

Uma Picape Saveiro de cor branca trafegava no referido trecho quando colidiu fortemente com caminhão que, segundo informações estaria parado sem sinalização no acostamento da rodovia. Os ocupantes da Picape Saveiro foram identificados como Jairo Roberto Cruz e Ronaldo Rodrigues Castro, ambos seriam da cidade de Reriutaba, sendo que um deles seria administrador da empresa de reciclagem de lixo aqui em Camocim e o outro seria filho de um ex-prefeito de Reriutaba. As duas vítimas sofreram várias lesões de natureza grave e foram transferidos imediatamente para o Hospital Santa Casa de Sobral. A ocorrência foi atendida por pm’s do destacamento de Granja e do Posto da PRE também de Granja.

(Camocim Polícia 24h)