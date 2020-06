CAMOCIM-CE: INDIVÍDUO ALVEJADO A BALA DURANTE AÇÃO POLICIAL NO BAIRRO RODAGEM DO LAGO

Um indivíduo foi alvejado a bala durante uma ação policial ocorrida na tarde deste sábado, 27, por volta das 16h20 aqui em Camocim. De acordo com as informações enviadas para o Camocim Polícia 24h, uma equipe policial foi enviada para uma briga em que um indivíduo teria sido amarrado por seus familiares, pois o mesmo estava em completo estado de alteração. Chegando no local os pm’s viram quando, o mesmo teria conseguido se soltar, se armar com uma faca e partir para cima dos mesmos. Para se defender os policias militares tiveram que efetuar tiros no indivíduo, sendo que um deles atingiu uma das pernas. Os próprios pm’s acionaram uma equipe do Samu que esteve no local e socorreu o indivíduo para o HDMA, local onde recebeu atendimento médico e se encontra em observação.





(Camocim Polícia 24h)