LOCKDOWN É PRORROGADO EM SOBRAL!

A partir da próxima segunda-feira, 29, mais cinco municípios do interior do Ceará entram em isolamento rígido: Tianguá, na Região Norte e Crato, Barbalha, Brejo Santo e Iguatu, na região Centro-Sul. Sobral e Juazeiro do Norte permanecem no lockdown. As medidas, incluídas na renovação do decreto de isolamento social por mais sete dias, foram anunciadas pelo governador Camilo Santana (PT) durante live na noite deste sábado, 27.





De acordo com o chefe do Executivo Estadual, no decreto, que será publicado ainda neste sábado, será recomendado aos municípios vizinhos das cidades que entrarão em lockdown a adoção de medidas restritivas de circulação. Camilo pontua o avanço de casos de coronavírus no Interior e frisa a necessidade do cumprimento das medidas para que a contaminação possa diminuir o Estado consiga ampliar a rede de leitos de UTI para o tratamento de casos mais graves.





Sobre o plano de retomada da economia, Fortaleza e municípios da Região Metropolitana, permanecem na 2ª e 1º fase, respectivamente. As demais cidades continuam na fase de transição, justamente pela preocupação com os indicadores da pandemia nas regiões.





Com informações do portal O Povo