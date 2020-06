Rio: Prefeitura autoriza jogos com público a partir de julho

Decreto foi publicado no Diário Oficial.

A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a volta de torcedores aos estádios de futebol a partir do dia 10 de julho. O decreto foi publicado na noite de sexta-feira (26), em uma edição extra do Diário Oficial.





Inicialmente, os estádios poderão receber 1/3 de sua capacidade, com distanciamento de e 4m² por pessoa. A venda dos ingressos para os jogos será online.





– ABERTO COM RESTRIÇÕES: Centros de treinamentos esportivos abertos para treino, sem público, sendo vedado uso de sauna, piscina e banheira de hidromassagem. Competições esportivas com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4m² por pessoa. Venda de ingressos somente online ou caixas de auto atendimento. Atividades de lazer e esporte em piscinas, vedado o compartilhamento de objetos.Clubes, associações, hipódromos, quadras de aluguel e congêneres abertos, vedado esportes de contato.Continuam fechados escolinhas de treinamento.Continuam vedados eventos em espaços fechados – informou trecho do decreto publicado no Diário Oficial.





No Maracanã, a capacidade de 1/3 representa cerca de 22 mil pessoas. Em São Januário, 7 mil torcedores. E no Nilton Santos, 14 mil.





O texto da prefeitura prevê ainda que a partir de 1° de agosto aconteça a abertura de estádios para 2/3 da capacidade de público. O distanciamento de público presente e vendas online deverão continuar valendo.





A previsão é que para 16 de agosto já não ocorram mais restrições, com centros de treinamento, estádios e demais atividades esportivas totalmente abertos, segundo o site do Globo Esporte.





(Pleno News)