Cientistas afirmam que ter um cachorro faz você mais feliz e aumenta o bem-estar

Segundo a ciência, criar um cachorro, além de ser um motivo de felicidade, faz bem à saúde.

Dizem que o cão é o melhor amigo do homem, porém, na verdade, ele é o melhor amigo de todos: homens, mulheres e crianças.





Ter um animal de estimação em casa é uma ótima decisão, seja de raça ou não, grande ou pequeno.





Esses animais rapidamente se tornam parte da família e têm uma grande capacidade de mostrar amor e gratidão por seus donos.





Isso, entre outras coisas, resulta em benefícios relacionados à saúde física, mental e emocional de seus proprietários.





As vantagens de ter um cachorro em casa são muitas.





Confira!





Faz você resistir a alergias





Apesar de os cães, para muitas pessoas, serem um pesadelo para alérgicos, na verdade eles ajudam as crianças a desenvolver menos alergias ao longo da vida.





É o que afirma estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Cincinnati.





Pode ser curioso, mas são os gatos que aumentam a probabilidade de desenvolver alergias.





Ajuda a reduzir a pressão arterial





Conforme publicação da revista Harvard Health Publishing, da Harvard Medical School, alguns estudos indicam que donos de cães têm pressão arterial mais baixa em relação àqueles que não têm cachorro.





Além disso, a revista afirma ainda que alguns estudos mostraram que a pressão arterial diminui quando a pessoa acaricia seu animal.





Quem convive com um cachorro também apresenta menores índices de colesterol e triglicerídeos.





Isso se deve ao fato de os animais de estimação proporcionarem um efeito calmante e ao mesmo tempo motivador, levando os donos a fazer mais atividade física.





Faz bem ao coração





Segundo o estudo sobre saúde cardiovascular publicado na revista científica MayoClinic, a convivência com animais de estimação, especialmente cães, faz bem ao coração.





De acordo com a pesquisa, das pessoas que fizeram parte do estudo, quem possuía um animal de estimação tinha maior probabilidade de realizar atividades físicas, ter uma dieta melhor e o nível ideal de açúcar no sangue.





Entretanto, os maiores benefícios de se ter um pet foram notados em quem possuía um cachorro.





Promove uma vida mais ativa





Ter um cachorro em casa aumenta as obrigações e cuidados.





Entre as tarefas a serem cumpridas, estão a alimentação, água, banho, cuidados com a saúde do animal, passeios diários, etc.





Diante disso, quem não tinha o hábito de sair de casa se torna mais ativa, o que é excelente para a saúde do corpo e da mente.





Ou seja, o indivíduo começa a ter uma motivação para sair de casa, pois o cão depende dele para isso.





Incentiva a socialização





Quem não é muito sociável poderá vencer essa dificuldade com um cachorro.





Portanto, se você tem problemas para se socializar, vá até uma praça com seu cãozinho.





Geralmente esses animais têm facilidade para aproximar as pessoas.





Além disso, você pode ir a algum lugar ou evento específico para cachorros, pois é uma excelente oportunidade para conhecer gente nova.

Reduz o estresse e a depressão





Ficar ou passear alguns minutos com seu cão ajuda diminuir o estresse e a ansiedade.





Isso ocorre porque o contato diminui a pressão sanguínea e aumenta os níveis de serotonina e dopamina, dois neurotransmissores que promovem a tranquilidade e o bem-estar.





Já para a depressão, contar com a companhia de um cão é algo positivo para a pessoa, pois quando ela sofre desse mal a vida perde o sentido.





Todavia, o apego e amor ao pet faz o indivíduo a ter motivação para sair de casa e realizar todos os cuidados que o animal precisa.





Contudo, um cachorro não substitui o tratamento médico: é apenas um complemento que auxilia na recuperação.





Diminui a sensação de solidão





Se às vezes você se sente solitária (o), um cão pode ser a melhor ajuda, pois eles são capazes de ler seu humor e fornecer a companhia que você precisa.





Os cães estão a todo o momento fazendo “graça” e caretas.





Por mais que tenhamos um dia exaustivo e ruim, ao chegar em casa e vê-lo, é impossível não sorrir, pois ele estará ali nos esperando, e isso faz a gente se sentir feliz.





Melhora sua saúde mental





Uma pesquisa das universidades de Miami e Saint Louis, nos Estados Unidos, questionou 217 pessoas para determinar bem-estar, tipo de personalidade e estilo de apego.





Ao final, os pesquisadores concluíram que em todos os casos, os donos de animais de estimação eram mais felizes em relação aos que não tinham.





Com isso, eles afirmam que animais de estimação são bons para a saúde mental e podem fornecer apoio social aos seus donos.





Faz você se sentir seguro





Os cães são excelentes como sistema de segurança para a casa.





Eles costumam defender seus donos com seus latidos quando surge algum estranho por perto.





Faz você ter bons momentos





Se você é daquelas pessoas que gosta de um cachorro adestrado, é mais um motivo para ter um em seu convívio.





Pelo fato desses animais serem muito inteligentes e capazes de aprender muitas coisas, ensiná-los será uma tarefa muito divertida.





O adestramento irá ajudar você a aprender a se comunicar com ele.





Portanto, dividir o lar com um cachorro, além de ser um motivo de felicidade, faz bem à saúde.





