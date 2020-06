Camocinense de 104 anos de idade é o paciente com mais idade a vencer o Coronavírus

Publicamos com alegria a história vitoriosa de D. Rita Lourenço, de 94 anos, por ser a camocinense mais idosa do município a vencer a luta contra a Covid-19, contudo, nesta quinta-feira, 11, o Sr. Francisco Pereira, 104 anos, tornou-se o paciente com mais idade a testemunhar sua vitória contra a mesma doença no município.





O camocinense, Francisco Pereira, nasceu em janeiro de 1916 e é morador do bairro Boa Esperança. Ele foi internado na UPA 24hs de Camocim após apresentar sintomas da covid-19. Pela idade que possui, a internação hospitalar vem a ser uma medida preventiva.





Vencida a batalha, Sr. Francisco agora compõe o grupo de 276 camocinenses que venceram a batalha contra a covid-19 e estão tendo o privilégio de voltar para casa após dias de tormenta.





(André Martins/Camocim Portal de Notícias)