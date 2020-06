Motorista é detido e levado a delegacia após furar a barreira sanitária em Camocim

O condutor de uma Hilux foi detido após furar a barreira sanitária na entrada da cidade de Camocim. O caso aconteceu por volta das 08h40 da manhã de ontem, terça-feira 09.

Um agente de trânsito repassou ao Camocim Polícia 24h que estava de serviço juntamente com sua equipe quando no horário acima citado uma Hilux foi parada na barreira e, indagado, seu condutor disse que residia no distrito de Guriú. Nesse momento ele foi avisado que não poderia entrar pois somente moradores da sede do município e prestadores de serviço essenciais é que tinham a passagem livre. O condutor do veículo tentou justificar dizendo que iria ao banco mais não apresentou nenhum documento comprobatório. Impedido de entrar o condutor teria “arrancado” com seu veículo e passado por cimas dos cones postados na barreira. Com o apoio da Polícia Militar o condutor da Hilux foi alcançado e então foi detido. Ele foi conduzido para a DPC onde o caso foi repassado ao delegado plantonista que tomou as providências cabíveis ao caso.





Efetuaram a detenção: AT Vicente e AT França.





(Camocim Polícia 24h)