COLISÃO ENTRE MOTOS DEIXA DOIS HOMENS MORTOS EM VIÇOSA DO CEARÁ

Dois homens morreram após uma grave colisão envolvendo duas motocicletas na zona rural de Viçosa do Ceará. O acidente ocorreu por volta das 19h20, na localidade de Vambira. As vítimas foram identificadas como Francisco Ferreira de Oliveira, 50 anos que conduzia uma moto Honda Bros e Adailto de Oliveira, 49 anos, condutor de uma motocicleta modelo Biz.





De acordo com informações da Polícia, as motos colidiram frontalmente. Os condutores não resistiram ao forte impacto e morreram no local. Uma equipe da Guarda Municipal de Viçosa resguardou o local do acidente até a chegada da Perícia que fez a remoção dos corpos ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)