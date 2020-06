Motoristas denunciam a insegurança na Rodovia Estadual CE 178, no trecho entre Santana do Acaraú e Morrinhos. Segundo os motoristas, é constante a ocorrência assaltos no trecho.





Os motoristas solicitam policiamento no local, pois os caminhoneiros não aguentam mais.





Os criminosos praticam assaltos em dupla, utilizando motocicletas.