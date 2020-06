Com medo da Covid, bebê morre por não ir a hospital

Um bebê de um mês de vida morreu em Cuiabá, no Mato Grosso, nesta terça-feira (2). Sofrendo problemas intestinais durante dois dias, os pais não levaram a criança ao hospital com medo que ela fosse contaminada com o coronavírus. Quando eles resolveram procurar ajuda médica, já era tarde demais.





Vizinhos da família, que mora no Residencial Nilce Paes Barreto, acionaram a Polícia Militar quando viram a mãe do bebê pedindo socorro no meio da rua. A jovem de 24 anos informou à equipe da PM que o filho havia passado mal e o pai, de 26 anos, junto com um vizinho, o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pascoal Ramos.





Ao chegar à unidade, acompanhada pelos policiais, a mãe recebeu a notícia de que o filho estava morto. De acordo com o médico, o óbito havia acontecido há mais ou menos uma hora pela rigidez do corpo. A equipe médica disse que a criança não tinha sinais de lesão externa que pudessem indicar maus-tratos.





O corpo foi liberado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O médico disse que a criança estava com um estufamento na região abdominal e os pais explicaram que, como ele estava sem defecar e com cólicas, aplicaram um medicamento para aliviar os gases.





Pela manhã, o pai notou que o recém-nascido sangrava pela boca e nariz e correu para a UPA com um vizinho. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizará um exame de necrópsia, que apontará as reais causas da morte, que não tem indícios de crime.





(Pleno News)