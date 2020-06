Governo cria ferramenta para quem teve auxílio de R$ 600 negado

Cidadão poderá contestar o seu auxílio emergencial que não foi aprovado.

Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, revelou que foi criada uma ferramenta para o cidadão contestar o se auxílio emergencial de R$ 600 negado.



De acordo com os cálculos do governo, o sistema pode beneficiar aproximadamente cinco milhões de cidadãos. O governo chama a medida de “esteira de contestação”, que acontecerá pelo número 121, mas ainda não está pronta.



A medida foi anunciada em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. Mais detalhes ainda não foram divulgados. Os detalhes completos dessa nova ferramenta devem ser anunciados oficialmente pelo governo até o fim desta semana.



O auxílio de R$ 600 – que pode ser de R$ 1.200 no caso de mães chefes de família – foi criado pelo governo em abril para beneficiar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs), a parcela mais vulnerável do mercado, durante a pandemia do novo coronavírus. Beneficiários do Bolsa Família também têm direito e recebem o auxílio no cartão do programa, Cartão Cidadão ou crédito em conta da CEF.



O auxílio teve um gasto de cerca de R$ 123 bilhões em recursos do governo. Inicialmente, o auxílio foi criado para ser pago em três parcelas. Já admite-se a possibilidade de prorrogação. Atualmente, parte dos cidadãos receberam a primeira parcela, outra parte recebeu a segunda parcela e parte ainda está com o cadastro em análise.

Calendário da 2ª parcela (saque) – Poupança Social e demais públicos



30 de maio (sábado) – nascidos em janeiro

01 de junho (segunda-feira) – nascidos em fevereiro

02 de junho (terça-feira) – nascidos em março

03 de junho (quarta-feira) – nascidos em abril

04 de junho (quinta-feira) – nascidos em maio

05 de junho (sexta-feira) – nascidos em junho

06 de junho (sábado) – nascidos em julho

08 de junho (segunda-feira) – nascidos em agosto

09 de junho (terça-feira) – nascidos em setembro

10 de junho (quarta-feira) – nascidos em outubro

12 de junho (quinta-feira) – nascidos em novembro

13 de junho (sexta-feira) – nascidos em dezembro

Quem pode receber o auxílio emergencial?



O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos: