Comandante do Exército conversou com Gilmar Mendes

Comandante demonstrou insatisfação com decisões recentes do STF. Mendes tentou explicar os motivos da Corte.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, teve uma reunião recentemente com o comandante do Exército Brasileiro, general Edson Pujol.





O magistrado, porém, acabou ouvindo o que não queria.





De acordo com interlocutores ouvidos pela jornalista Laryssa Borges, da revista Veja, Pujol também entende que o Poder Judiciário tem extrapolado em suas funções.





A decisão do ministro Alexandre de Moraes que vetou o nome de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal (PF) não foi vista com bons olhos.





Ainda segundo a jornalista, a ordem judicial que mais impressionou os militares foi a decisão do STF que impediu o presidente da República, Jair Bolsonaro, de decidir sobre políticas relacionadas ao novo coronavírus.





Mendes tentou explicar a Pujol cada uma das decisões da Corte e procurou desfazer a interpretação de que o Judiciário seja um opositor do Palácio do Planalto.





Procurado pela jornalista, Gilmar Mendes não quis comentar sobre a reunião. O comandante do Exército também não respondeu ao pedido de entrevista.





(Renovamídia)